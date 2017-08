Adoption du projet de décret fixant les conditions et les procédures d'aide à la production cinématographique

Le Conseil de gouvernement, réuni le 27 juillet dernier, a adopté le projet de décret N° 2.17.373 modifiant et complétant le décret fixant les conditions et les procédures d’aide à la production cinématographique, à la numérisation, à la rénovation et la création de salles de cinéma et à l’organisation des festivals de cinéma.

Ce décret s’inscrit dans le cadre de l’adaptation de ses dispositions avec la loi de Finances 2016 à travers l’institutionnalisation de l’aide à la production audiovisuelle et cinématographique étrangère et la mise en place de mesures d’incitation à même d’attirer les investissements étrangers et de renforcer la présence nationale dans un entourage marqué par la concurrence à l’échelle régionale et continentale, indique, lundi, un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.

Les nouvelles dispositions de ce décret fixent le montant de l’aide dédiée à la production cinématographique étrangère au Maroc à 20%, ce qui augmentera les montants alloués à l’investissement qui devront passer de 300 millions de DH actuellement à 50 milliards de DH lors des deux prochaines années, ajoute le ministère.

Ce décret, explique la même source, contient également des dispositions organiques et procédurales relatives à la création d’une commission spéciale chargée de l’aide à la production étrangère au Maroc et opérant dans le cadre des lois régissant l’industrie cinématographique en vigueur.

Outre l’adaptation juridique, ce texte répond à la nécessité de renforcer davantage la présence du Maroc sur la scène cinématographique et médiatique internationale, ouvre des perspectives prometteuses en matière d’investissements étrangers, outre des retombées économiques et sociales liées à la création d’emplois et au développement de la production cinématographique nationale, conclut le communiqué.