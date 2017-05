Adoption des rapports et renouvellement des membres du bureau du comité directeur la FRMSE

La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a approuvé les rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016 lors d'une assemblée générale ordinaire tenue récemment à l’Institut national du cheval "Prince Héritier Moulay El Hassan" à Rabat.

Lors de cette assemblée, présidée par Moulay Abdellah Alaoui, président de la fédération, en présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique marocain et du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, les 43 clubs présents ont adopté à l'unanimité les rapports moral et financier 2015-2016. S'exprimant lors de cette AGO, le secrétaire général de la FRMSE, Badr Fakir, a indiqué que l'année 2016 a été marquée par des "résultats fort encourageants traduisant ainsi la concrétisation de plusieurs projets de développement, ce qui a permis au Maroc de se maintenir à l'élite mondiale et à faire émerger la pratique de l'équitation".

S'agissant de la participation internationale des cavaliers marocains, le document qualifie de "grandes réalisations" les différentes prestations des cavaliers marocains en 2016 avec comme point d'orgue la participation d’Abdelkebir Ouaddar au tournoi de saut d'obstacles des JO 2016, une première pour un cavalier marocain.

Pour ce qui est des activités fédérales, le rapport moral fait savoir que la FRMSE a accordé en 2016 des diplômes fédéraux à 76 candidats représentant les différents clubs affiliés à cette instance.

L'année écoulée a également été marquée par l'amélioration des contrôles antidopage inopinés lors des différentes compétitions.

Au terme de cette assemblée, il a été procédé au renouvellement des membres du comité directeur de la FRMSE présidé par Moulay Abdellah Alaoui.

Voici, par ailleurs, la composition du nouveau comité directeur:

Président: Moulay Abdellah Alaoui.

Vice-président: Omar El Khatib.

Directeur général: Badr Fakir.

Secrétaire général: le général El Habib Marzak.

Secrétaire général adjoint: El Haj Karrouache.

Trésorier général: le colonel major Abdelkrim Laroui.

Trésorier général adjoint: Abdelali Chrifi Alaoui.

Assesseurs: Omar Skalli, Noelle Ouaddar, la colonel-major Driss El Badaoui.