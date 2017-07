Adoption à la majorité des statuts de la CAF

A l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football tenue ce jour à Rabat, et qui a vu l’adoption à une très large majorité (50 voix pour et 3 abstentions) des statuts amendés de l’organisation, une réunion du Comité exécutif a été convoquée par le président de la CAF, M. Ahmad. Et ce afin d’implémenter certaines des nouvelles dispositions statutaires.

C’est ainsi que le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF),Fouzi Lekjaa, membre du comité exécutif a été désigné 3e vice-président de la CAF et conserve le poste de président de la Commission des finances.

Le nombre de commissions permanentes de la CAF a été revu à la baisse, passant de 19 à 11. Les organes juridictionnels et de conformité dont les présidents sont élus par l’Assemblée générale ont été étoffés avec la création d’une Commission de gouvernance.

Le Comité exécutif a procédé à la nomination des présidents et vice-présidents des commissions permanentes dont les membres seront désignés dans un futur proche.



Commission des finances

Président : Fouzi Lekjaa

Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations

Président : Amaju Pinnick

Vice-présidents : Danny Jordaan

Philippe Chiyangwa (président de la zone Sud)



Commission d’organisation du Championnat d’Afrique des nations

Président : Musa Bility

Vice-présidents : Rui Da Costa

Wadie Jary (président zone nord)



Commission d’organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d’octroi des licences de clubs

Président : Tarek Bouchamaoui

Vice-présidents : Ahmed Yahyia

Mutassim Jaafar (Président de la zone centre-est)



Commission d’organisation des Coupes d’Afrique des nations jeunes (U17, U20, U23)

Président : Danny Jordaan

Vice-président : Almamy Kabele Camara

Edouard Ngaissona (président de la zone centre)

Commission d’organisation du football féminin

Présidente : Isha Johanssen

Vice-présidente : Lydia Nsekera

Commission du développement de futsal et beach-soccer

Président : Moses Magogo

Vice-président : Wadie Jary (président zone nord)

Commission des arbitres

Président : Suleiman Waberi

Vice-président : Lim Kee-Chong

Commission des affaires juridiques et des associations nationales

Président: Ahmed Yahyia

Vice-présidents : Augustin Senghor (président zone ouest A)

Hani Abo Rida

Commission médicale

Président : Adoum Djibrine

Vice-président : Yacine Zerguini

Commission technique et de développement

Président : Kalusha Bwalya

Vice-président : Leodegar Tenga

Le Comité exécutif a par ailleurs approuvé la proposition du président de la CAF de nommer comme membre du Comité d’urgence, Amaju Pinnick. Et ce suite à l’élargissement de cette structure qui est induit par la réforme statutaire avec la création d’un poste de 3e vice-président qui se trouve également être le président de la Commission des finances.

Autre point majeur de la réforme des statuts, qui a conduit à l’élargissement du Comité exécutif de la CAF, c’est que désormais les membres africains du Conseil de la FIFA sont membres de plein droit du Comité exécutif de la CAF.

Les mandats de membre du Conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la CAF ne sont plus cumulables.

Source : cafonline.com