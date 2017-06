Adele ne partira plus jamais en tournée

Adele va prendre sa retraite anticipée, semble-t-il. En tout cas, elle ne partira plus en tournée. Dans une lettre manuscrite se trouvant dans le programme de son concert de Wembley, à Londres, on pouvait lire: «Voilà, c'est fini, après 15 mois sur la route et 18 mois de préparation de l’album «25», on touche au but».

«Une tournée a quelque chose de particulier, ça ne me convient pas particulièrement bien. Je suis une vraie pantouflarde et je trouve beaucoup de joie dans les petites choses. De plus, j’en fais des tonnes et la tournée, ça ne me réussit pas, jusqu’à maintenant en tout cas !», peut-on également lire. Au cours du concert, elle a également adressé ce message à son public: «Je ne vous reverrai peut-être jamais à un concert live, mais je me souviendrai de ça toute ma vie».

Adele a tout de même rassuré les 98.000 fans présents à son concert en annonçant qu’elle continuerait à sortir des albums. Elle a en effet déclaré à la foule: «J’écrirai toujours de la musique et je la partagerai toujours. J’espère que vous serez toujours là». Heureusement pour nous ! L’interprète de «Hello» achèvera sa tournée au stade de Wembley le 2 juillet. Elle a expliqué qu’ensuite, elle se consacrera pleinement à son rôle de mère. Va-t-elle donner un petit frère ou une petite sœur à Angelo ? C'est tout ce qu'on lui souhaite !