Adam West, le premier acteur dans la peau de Batman n’est plus

L'acteur américain Adam West, qui restera à jamais comme la première incarnation du super-héros Batman au milieu des années 60, est décédé vendredi à 88 ans des suites d'une leucémie, a annoncé samedi sa famille dans un message posté sur Facebook. Malgré des centaines d'apparitions à la télévision et plus de soixante années de carrière, le natif de Walla Walla, dans l'Etat de Washington, reste associé aux deux ans passés dans la peau de l'homme chauve-souris, entre 1966 et 1968.

Signe de ce lien indéfectible, le dernier projet d'Adam West aura été le film d'animation "Batman vs Two-Face" (Batman contre Double-Face), auquel il avait prêté sa voix et qui doit sortir dans les prochains mois. William West Anderson, de son vrai nom, a toujours assumé cette relation avec bienveillance, au point de participer très régulièrement à des conventions destinées aux fans.

Les ovations qui l'accueillaient il y a quelques mois encore dans ces grands raouts, à 80 ans passés, témoignaient de l'empreinte laissée par la série télévisée, malgré son côté aujourd'hui très daté. Les huit films qui se sont enchaînés depuis 1989, avec des effets spéciaux de plus en plus spectaculaires, n'y ont rien fait. Physique de jeune premier, mâchoire carrée, regard perçant, voix grave, Adam West était taillé pour donner vie à celui qui avait déjà joué dans des séries de petits films pour le cinéma, mais encore jamais à la télévision.

Dans un costume très peu seyant, à la taille très haute, l'acteur américain a fait son possible pour ramener l'ordre à Gotham City durant 120 épisodes d'une série très ancrée dans son époque, celle des années 60. Il a également incarné Batman au cinéma, dans le long-métrage éponyme sorti en 1966. "C'est de la chance et de la persévérance", expliquait l'acteur, avec modestie, au sujet de sa trajectoire professionnelle lors d'un entretien en 2013.