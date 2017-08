Désormais, c’est officiel. Le Raja de Casablanca vient de s’attacher les services de l’ex-joueur de l’AS FAR, Abderrahim Achakir, qui a signé samedi un contrat de deux saisons, lit-on sur le site officiel du club, rajacasablanca.com

Formé au Raja, Achakir, né en 1986, n’avait jamais porté les couleurs de l’équipe première des Verts. Il s’était fait un nom avec l’AS FAR mais auparavant il avait porté les couleurs de l’Union de Mohammedia et du Difaâ d’El Jadida.