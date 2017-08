Accroissement du trafic des passagers à l’aéroport de Fès-Saiss à fin juin

Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Fès-Saïss a enregistré une augmentation de 14,87% durant le 1er semestre 2017, en comparaison avec la même période de l'année 2016.

Un total de 476.245 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss durant les six premiers mois de l’année actuelle, contre 414.590 passagers durant la même période de l'année d’avant, selon des statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA). Au niveau national, le trafic aérien commercial global de passagers a connu durant le 1er semestre 2017 une hausse de 11,51% comparativement avec la même période de l'année précédente. En juin 2017, un total de 73.335 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss contre 61.110 passagers durant la même période de l'année écoulée, soit une augmentation de 20%, précise la même source. L'aéroport Fès-Saïss a occupé la 4ème position après ceux de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira dans le cadre du classement du trafic aérien commercial par zone. Un total de voyageurs de 892.974 ont transité par l'aéroport Fès-Saïss en 2016, contre 886.525 passagers durant l'année 2015, soit une hausse de 0,73%, rappelle l’ONDA. L'aéroport Fès-Saiss, en tant que plate-forme de choix de plusieurs compagnies low cost, accueille chaque année des milliers de touristes marocains et étrangers.