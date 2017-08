Accord de principe pour une exposition sur Dali au MMVI

Un accord de principe a été conclu, jeudi à Figueras (nord-est de l’Espagne) pour l’organisation, à l’automne 2020 au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, d’une grande exposition des œuvres du célèbre artiste surréaliste Salvador Dali.

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a été reçu à la mairie de Figueras par la maire de la ville et vice-présidente de la Fondation Gala-Salvador Dali, Marta Felip, pour examiner les possibilités d’organiser une exposition au MMVI consacrée au maître du surréalisme.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du Consul général du Maroc à Barcelone, Yassir Fares, du Consul général du Maroc à Gérone, Mohamed Harrak et de la directrice du Musée Salvador Dali, Montse Aguer i Teixidor, ainsi que de représentants de la communauté marocaine établie à Figueras.

Une réunion similaire a eu lieu ensuite au siège de la Fondation Gala-Salvador Dali, suivie d’une visite au musée Salvador Dali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Qotbi a indiqué avoir été invité à Figueras par la direction de la Fondation Gala-Salvador Dali, dans la perspective d’organiser à Rabat une exposition dédiée à cette grande figure de l’art du XXème siècle, après le succès considérable de l’exposition sur Picasso.

«La disponibilité d’une exposition sur Salvador Dali est tout à fait à l’ordre du jour», s’est-il félicité, affirmant qu’un accord de principe a été conclu pour une exposition à l’automne 2020.

M. Qotbi a, à cet égard, souligné que le Maroc est aujourd’hui cité en exemple dans le domaine culturel, grâce à la politique culturelle menée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain, Salvador Dali (1904-1989) est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme, et comme l'un des plus célèbres peintres du XXème siècle.