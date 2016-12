Accord de paix historique en Colombie

La Colombie a ratifié mercredi 30 novembre l'accord de paix avec la guérilla des Farc, texte qui tourne la page sanglante de plus d'un demi-siècle de guerre, mais qui a été renégocié afin d'inclure des propositions de l'opposition après son rejet par référendum en octobre.

Le président Juan Manuel Santos, qui avait reçu la même semaine le prix Nobel pour sa détermination à mettre fin à la guerre, a salué la ratification en exprimant sa "gratitude au Congrès pour cet historique soutien à l'espérance de paix des Colombiens".

Une première version de cet accord de quelque 300 pages, signée le 26 septembre, avait été rejetée le 2 octobre lors d'un référendum marqué par une abstention record de plus de 62% et où le "non" l'avait emporté d'une courte tête avec quelque 50.000 voix d'avance.

C'est au bout de la quatrième fois que le gouvernement colombien a réussi à faire la paix avec les Farc. Les trois tentatives précédentes, sous les présidents Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) et Andrés Pastrana (1998-2002), avaient échoué sans parvenir au stade de la ratification d'un accord comme cette fois.

Le complexe conflit armé colombien, dans lequel au fil des décennies ont été impliquées une trentaine de guérillas, des milices paramilitaires d'extrême-droite et l'armée, a fait au moins 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et 6,9 millions de déplacés.