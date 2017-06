Accompagnement des entreprises marocaines à fort potentiel de croissance

Le groupe Banque Populaire (BP) a signé récemment un partenariat exclusif avec l’organisation internationale d'entrepreneurs et de mentors, Endeavor, en vue d’offrir un accompagnement de proximité aux entreprises marocaines disposant d’un fort potentiel de croissance.

Soulignons que la signature de ce partenariat est intervenue en marge de la troisième édition du rendez-vous «Endeavor Ftour et mentors». Il s’agit d’une rencontre qui récompense les mentors bienveillants ayant «donné le plus de leur temps» ainsi que les meilleures entreprises accompagnées.

«A travers ce partenariat, la Banque Populaire vient renforcer le programme Endeavor en mettant à la disposition des entreprises accompagnées toute son expertise», a indiqué le groupe bancaire marocain dans un communiqué rendu public récemment.

Ce n’est pas tout. Cette coopération vise également à procurer à la communauté des PME inscrites dans ce processus un éventail d'avantages. Parmi lesquels la formation, l’accompagnement à l’internationalisation, les facilités de financement en complémentarité avec ceux d’Endeavor, selon la même source qui rappelle, par ailleurs, l’engagement total de l’institution bancaire en faveur du développement de la PME marocaine et du renforcement de sa compétitivité.

Il est à rappeler que cet organisme international à but non lucratif sélectionne chaque année 50 entreprises pour bénéficier d’un programme d’accompagnement international innovant, notamment en matière de mise à disposition d’un réseau local et international de dirigeants et de mentors influents, d’accès à des formations exécutives au sein de prestigieuses universités partenaires ou encore d’accompagnement à la levée de fonds.

A propos du programme d’accompagnement des entreprises sélectionnées, il est à noter qu’après leur sélection, «Endeavor accompagne les entrepreneurs à relever l’ensemble de leurs défis, notamment en leur donnant accès à un capital intellectuel de haut rang, par la mise à disposition de mentors internationaux et par la formation d’un conseil consultatif adapté à leurs challenges», a précisé un document émanant d’Endeavor Morocco.

Selon le même document, les services proposés par Endeavor intègrent également l’accès à des formations exécutives au sein des universités partenaires que sont Harvard Business School et Stanford University ainsi que l’accompagnement au financement.

«Endeavor se différencie par son accompagnement personnalisé des PME structurées, et ce à travers de multiples sessions de mentorat déployées par des experts et dirigeants de haut niveau», insiste-t-on de même source.

«Compte tenu de notre organisation unique dans les régions, il nous appartient de mobiliser les forces vives du groupe pour promouvoir l’entrepreneuriat dans notre pays, et accompagner les PME en quête de croissance et de compétitivité», a déclaré Laïdi El Wardi, directeur général de la banque de détail à la BCP.

«Les entrepreneurs Endeavor marocains, qui ont un rôle de vrais catalyseurs de la transformation de la culture entrepreneuriale, sont des locomotives pour la création nationale de richesse et d’emplois», a déclaré, pour sa part, le président d’Endeavor Morocco, Mohamed Elmandjra soulignant le caractère «structurant» de ce programme d'accompagnement.

Depuis sa création en 1997, Endeavor a élu plus de 1.450 entrepreneurs de différents pays, qui ont créé plus de 10 milliards de dollars de revenus et environ 650.000 emplois à haute valeur ajoutée.

Au Maroc, cette organisation a, à ce jour, fait valoir le vivier d’entrepreneurs à fort impact dont regorge le pays en ayant présenté nombre d’entrepreneurs à fort potentiel de croissance aux différentes sélections internationales, a relevé la branche marocaine.

Selon Endeavor Morocco, ces entrepreneurs dirigent des entreprises dont les caractéristiques les plus pertinentes sont la forte croissance en termes de revenus par rapport à leur secteur, ainsi que l’impact social inhérent à la création d’emplois qu’elles génèrent.