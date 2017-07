Absente des réseaux sociaux, Diam's explique son choix

"8 ans déjà que la lecture du Saint Coran a bouleversé ma vie... Toujours autant d'émotions...", tweetait Diam's le 27 mai dernier. A l'inverse de Shy'm, Tal, M. Pokora ou encore Maître Gims, qui, eux, partagent tout de leur quotidien avec leurs fans sur Snapchat, Instagram ou encore Twitter, la principale intéressée, elle, n'en est pas fan du tout.

L'inter¬prète de Jeune demoi¬selle, de son vrai nom Méla¬nie Gior¬gades, convertie à l'Islam depuis 2008, a d'ailleurs fini par expliquer ce lundi 24 juillet les raisons pour lesquelles elle n'a jamais vraiment été une star connectée.

Diam's a livré ses explications de manière très philosophique. "Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe... Regarde le bien, tu le suivras. Regarde le mal, il te tentera", a-t-elle écrit.

Les abonnés de l'ancienne rappeuse ont de leur côté tenu à lui faire savoir, une nouvelle fois, qu'ils espèrent un retour dans l'industrie musicale. "Tu nous manques... en tout cas j’espère que tu vas bien, que tes projets avancent, bravo encore pour tout", "Reviens dans la musique bordel, on a besoin de talent !", "On a besoin de toi, je t'aime, tu es et resteras la best dans mon cœur", peut-on notamment lire dans les commentaires laissés sur le post Twitter de Diam's.