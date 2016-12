Abrogation de la non-convertibilité du dirham

Le Maroc s’achemine doucement mais sûrement vers un régime de change flexible. Comme l’avait indiqué le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, à Washington, le Royaume serait prêt à abroger la non-convertibilité du dirham. Donc, disposé à rendre sa monnaie librement convertible. Abdellatif Jouahri a toutefois indiqué que le passage au régime de change flexible se fera en étapes graduelles. « La première étape gardera le panier (60% euro- 40% dollar US), ce qui représente la structure des échanges extérieurs », a déclaré récemment le wali de BAM, soulignant que ce passage nécessite également la préparation des opérateurs économiques, la mise en place d’un cadre réglementaire approprié et une politique de communication efficace.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, « cette transition nécessite a priori une soutenabilité budgétaire et un secteur bancaire résistant et solide ».

A noter que cette opération a théoriquement pour objectif stratégique de faciliter l’intégration de l’économie marocaine à l’économie mondiale, notamment aux marchés financiers internationaux.