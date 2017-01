Aboutrika placé sur la liste des terroristes

L'un des footballeurs égyptiens les plus célèbres, Mohamed Aboutrika, a été placé sur une liste des personnes considérées comme "terroristes" en raison de ses liens présumés avec la confrérie interdite des Frères musulmans.

Avant de raccrocher ses crampons en 2013, Mohamed Aboutrika était considéré comme l'une des plus grandes stars du ballon rond en Afrique, notamment pour avoir aidé l'Egypte à remporter en 2006 et en 2008 la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Il avait d'ailleurs été nommé à quatre reprises meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football.

Toujours très populaire dans son pays à 38 ans, Mohamed Aboutrika est soupçonné par les autorités d'avoir financé la confrérie interdite des Frères musulmans, la principale force d'opposition, classée fin 2013 "organisation terroriste" en Egypte.

Un tribunal du Caire l'a pour cela inscrit sur une liste de personnes considérées comme "terroristes", ont indiqué son avocat et un responsable judiciaire. Cette mesure, prise la semaine dernière, concerne plus de 1.500 personnes, dont l'ex-président Mohamed Morsi, actuellement derrière les barreaux.