Abidjan abrite la 3ème édition du Made In Morocco

Le Groupe Rahal organise, via sa filiale évènementielle GA Concept, le grand événement Made In Morocco (MIM) à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 24 septembre 2017. Le choix de la Côte d’Ivoire et d’Abidjan pour accueillir cette 3ème édition, s’inspire de l’Appel historique lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un renouveau du leadership africain et l’émancipation du continent. Espace d’exposition et de conférence de 3000 m2 à l’Ivoire Golf Club, 100 exposants marocains et ivoiriens, BtoB, expositions interculturelles, débats sur les thématiques du continent, plus de 20.000 visiteurs attendus dîner de gala…la 3ème édition du MIM s’annonce très ambitieuse.

Dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Abidjan, le Souverain avait souligné que “l’Afrique est un grand continent, par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge, ce n’est plus un continent colonisé. C’est pourquoi l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique”. En effet, de par ses multiples visites dans le continent et ses diverses rencontres avec les populations africaines, SM le Roi Mohammed VI a façonné, porté et développé la marque Maroc en Afrique. Une marque qui est devenue prestigieuse, aimée, appréciée et demandée. Grâce à ce travail acharné, la marque Maroc est reconnue pour être généreuse, raffinée, majestueuse, enracinée, exclusive, tolérante, ouverte, moderne et ambitieuse. C’est dans cette optique, que le Groupe Rahal organise, via sa filiale évènementielle GA Concept, le grand événement Made In Morocco (MIM) à Abidjan.

Ce grand évènement, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI constitue le 1er événement multisectoriel marocain à l’étranger facilitant l’échange d’informations et du networking dont l’objectif est de créer des relations commerciales et promouvoir le Maroc à travers le monde. Sous l’égide du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et du ministère du Commerce extérieur, Made In Morocco a connu deux éditions réussies organisées à Bruxelles en 2014 et 2016 qui ont réuni près de 40.000 visiteurs et plus de 100 exposants. Cette année “le choix d’organiser la 3e édition des « Made in Morocco» à Abidjan relève de notre volonté de participer à la concrétisation de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI portée sur une ouverture tous azimuts sur les pays du continent africain.” précise Mohamed Rahal Essoulami, président du MIM 2017.

L.M