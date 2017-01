Abderrazak Hifti : Tout le groupe est prêt et j’espère que tout se passe bien d’ici là

“Tous les joueurs se portent bien et sont en bonne forme’’, c’est en ces mots que le médecin de la sélection marocaine, Dr Abderrazak Hifti, a tenu à rassurer sur l’état de santé des Lions de l’Atlas, dimanche à Bitam (nord).

Les Lions de l’Atlas doivent affronter les Eléphants de Côte d’Ivoire, mardi à Oyem, en match comptant pour la 3è et dernière journée du 1er er tour (groupe C) de la CAN-2017, match crucial pour la qualification aux quarts de finale.

‘’Tout le groupe est prêt (pour le rendez-vous de mardi) et j’espère que tout se passe bien d’ici là’’, a affirmé Dr Hifti dans une déclaration à la presse en marge d’une séance d’entraînement de la sélection nationale en fin d’après-midi au stade Gaston Peyrille de Bitam.

La délégation marocaine a pris ses quartiers depuis le début du tournoi dans cette petite ville frontalière avec le Cameroun et la Guinée Equatoriale, à quelque 75 km d’Oyem où se déroulent les matches du groupe C et à 700 km de la capitale Libreville.

Dr Hifti souligne que ‘’le plus important dans ce genre de compétition est la récupération (après les matches)’’, notant qu’un travail énorme est consenti en ce sens. Il s’est également félicité du climat ‘’agréable’’ qui règne dans cette partie nord du Gabon, ‘’un atout considérable qui favorise une bonne préparation et permet de rester en bonne condition physique’’, rapporte la MAP.

Concernant le match de mardi contre la Côte d’Ivoire, le gardien de but national Mounir Lamhamdi El Kajoui évoque ‘’un barrage’’ pour le passage au tour suivant.

‘’C’est une partie qui s’annonce certainement très difficile, mais on se prépare comme il se doit et nous allons nous investir à fond pour réussir un bon résultat lors de ce rendez-vous important’’, a-t-il dit.

‘’Nous allons jouer pour la victoire pour prouver que nous méritons notre place au tour suivant’’, lance, sur un ton de confiance et d’optimisme, le joueur de Feyenoord Rotterdam, Karim Ahmadi, l’un des vétérans de l’équipe nationale.

‘’Nous sommes plus soulagés après la victoire contre le Togo. Tout le groupe est ambitieux, déterminé, et notre objectif est de continuer sur cette lancée pour franchir la phase de groupes’’, assure son coéquipier Marouane Da Costa.