Abdelkrim Benatiq s’entretient avec l’ambassadeur de France à Rabat

Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, a reçu mardi au siège de son département, Jean-François Girault, ambassadeur de France à Rabat.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont passé en revue les relations bilatérales et entre les deux pays et ont évoqué de nombreux sujets relatifs à la coopération économique et à la question de l’immigration.