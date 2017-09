Abdelkrim Benatiq s'entretient avec l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc

Le ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Goetz Schmidt Bremme.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benatiq a souligné que cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations maroco-allemandes, les qualifiant d'"harmonieuses" sur les plans politique et économique.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué le Forum international sur la migration et le développement, co-présidé par le Maroc et l'Allemagne , a ajouté M. Benatiq, notant que la coopération bilatérale est "exemplaire" et relève d’un choix "stratégique".

Il a, également, fait savoir qu’il sera procédé à la fin de cette semaine à l’organisation d’une rencontre à Tanger, dédiée aux compétences marocaines en Allemagne, mettant l’accent sur la présence des cadres marocains dans des secteurs stratégiques forts et productifs.

Pour sa part, M. Bremme a indiqué que cette rencontre a constitué une occasion pour faire le point sur la coopération distinguée entre l’Allemagne et le Maroc, notamment en ce qui concerne le Forum international sur la migration et le développement.