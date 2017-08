Abdelkrim Benatiq reçoit les ambassadeurs d’Australie et de Chine

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a reçu la nouvelle ambassadrice de l’Australie, Berenice Owen-Jones.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont abordé le sujet de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l’immigration d’autant plus que l’Australie a une expérience en matière d’accueil des étrangers.

Le ministre délégué a passé en revue la politique nationale d’immigration et d’asile que le Maroc a mise en place depuis 2013 et qui a permis au Royaume de devenir un pays de résidence. Il a également évoqué la possibilité de tirer profit de l’expérience australienne en matière d’accueil des compétences dans différents domaines et la possibilité de nouer un partenariat dans ce sens entre le Maroc et l’Australie.

Par ailleurs, Abdelkrim Benatiq a adressé une invitation au ministre australien de l’Immigration pour visiter le Royaume du Maroc en vue de participer à la célébration de la quatrième anniversaire du lancement de la nouvelle politique d’immigration et d’asile.

Le ministre délégué a reçu également le nouvel ambassadeur de Chine Li Li. Au cours de cette réunion, les deux responsables ont débattu des relations historiques entre les deux pays et des moyens de les renforcer à la lumière de la dernière visite de S.M le Roi Mohammed VI en République populaire de Chine et du lancement du partenariat stratégique entre les deux pays.