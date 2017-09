Abdelkrim Benatiq reçoit le président de la Fédération mondiale de taekwondo

Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration a reçu, en fin de semaine, le président de la Fédération mondiale de taekwondo, Changwon Choue et Idriss Lahlali, président la Fédération Royale marocaine de taekwondo, en marge du Grand Prix mondial de taekwondo qui a eu lieu pour la première fois au Maroc, sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter du développement du Taekwondo au Maroc et des contributions que peut apporter la Fédération mondiale pour la mise à niveau de ce sport au Royaume. Abdelkrim Benatiq a tenu à rappeler toutes les compétences des Marocains du monde qui font la fierté de cette discipline entre autres.