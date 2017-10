Abdelkrim Benatiq reçoit le Haut-commissaire adjoint pour la protection au HCR

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a reçu, mardi au siège de son département, le Haut-commissaire adjoint pour la protection au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Volker Türk.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de débattre des programmes communs entre le ministère et le HCR destinés aux réfugiés au Maroc.

Il convient de rappeler que la première phase de l’opération de régularisation exceptionnelle des immigrés et des réfugiés a concerné environ 5.000 personnes qui se trouvent dans le territoire marocain et qui bénéficient de la plupart des programmes tracés par la politique nationale de l’immigration et de l’asile adoptée par le Maroc depuis 2013.