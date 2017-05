Abdelkrim Benatiq appelle à une approche partenariale avec les ONG

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a souligné, dimanche à Paris, que l’action de son département sera basée sur une approche partenariale avec les associations des MRE.

Le partenariat avec la société civile représentant les MRE est "un élément clé de notre action", a-t-il dit lors d’une rencontre avec les représentants d’associations de Marocains résidant en France, en marge de sa visite au Salon de l’immobilier marocain à Paris (Smap Immo).

La société civile représentant les Marocains qui vivent à l’étranger est un outil d’accompagnement et l’interface indispensable pour connaître les dysfonctionnements et trouver les solutions aux problèmes rencontrés par la diaspora marocaine, a expliqué le ministre, rappelant l’attachement et l’intérêt qu’accordent les MRE à leur pays d’origine à la fois pour investir mais également pour s’y installer, a-t-il dit, soulignant leur engagement à contribuer au développement que connaît le Royaume.

Abdelkrim Benatiq a aussi mis en avant la haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure la communauté marocaine établie à l’étranger, faisant en outre savoir que son département compte organiser un grand forum avec les associations des MRE pour évoquer les différents sujets qui préoccupent les Marocains du monde.

Ce forum sera sanctionné par la mise en place d’une charte qui constituera une forme de contrat entre le ministère et ces associations fixant les priorités et le programme d’action pour les prochaines années, a précisé le ministre, insistant sur l'importance de promouvoir une communication de proximité avec l'ensemble de ces associations.

Pour leur part, les représentants des associations des Marocains résidant en France ont saisi cette opportunité pour exprimer certaines de leurs doléances et évoquer certains sujets qui les préoccupent aussi bien dans le pays d’origine que celui d’accueil, notamment les questions d’ordre économique dont l’investissement et social tel que l’acquisition de logements.

A noter que cette édition du Smap Immo (12-15 mai) met à l’honneur la région de l’Oriental. Des centaines de projets immobiliers sont exposés et une soixantaine de villes représentées issues de toutes les régions du Maroc lors de ce salon.