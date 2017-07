Abdelkrim Benatiq : Jeunes Marocains du monde, vous êtes l’avenir de ce pays

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a inauguré lundi les travaux de la 9ème édition des universités d’été organisées en partenariat avec l’université Abdelmalek Saâdi du 14 au 23 juillet à Tétouan au profit de 260 jeunes Marocains du monde.

« Vous êtes l’avenir de ce pays, même dans vos pays de résidence, votre réussite est celle du Maroc, vous êtes les générations montantes, qui représenteront le Maroc à l’étranger et je suis sûr que vous le représenterez de la meilleure manière qu’elle soit, puisque vous êtes attachés à votre pays, à votre religion et au Trône». C’est ce qu’a déclaré Abdelkrim Benatiq lors de son intervention devant un parterre d’universitaires, d’intellectuels et de nombreux élus locaux, en s’adressant aux jeunes Marocains, étudiants âgés entre 18 et 25 ans, provenant de 23 pays d’accueil d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Australie.

« L’esprit de solidarité des Marocains, l’une des particularités qui les distingue des autres nations, leur permet de bénéficier d’un respect particulier de la part des pays d’accueil », a-t-il affirmé. Et de poursuivre : « Nous sommes fiers de vous, puisque vous avez hérité de vos parents qui avaient émigré dans les années 1960 les nobles valeurs des Marocains ».

Abdelkrim Benatiq a également saisi cette occasion pour rendre hommage aux mères marocaines, noyau dur de la famille marocaine à l’étranger.

C’était aussi l’occasion pour lui de souligner que la présence des jeunes de la communauté marocaine établie à l’étranger en provenance de plus d’une vingtaine de pays leur permettra de découvrir de nouvelles cultures et la diversité culturelle dont jouit le Maroc et d’accepter l’Autre.

« Vous êtes les ambassadeurs du Maroc et nous comptons sur vous pour montrer aux habitants des pays d’accueil les avancées accomplies dans différents domaines et les développements réalisés par le Maroc qui a franchi de grandes étapes avec de modestes moyens », a-t-il annoncé.

Et de conclure que le Maroc est fort de par ses enfants à l’intérieur comme à l’extérieur.