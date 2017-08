Abdelilah Eljaouhari achève son “Hala Madrid Visca Barça”

Quand un critique de cinéma décide de se reconvertir en réalisateur, cela donne parfois un cinéaste pointu, méticuleux et attentif. C’est le cas du réalisateur Abdelilah Eljaouhari qui vient d’achever le tournage de son deuxième long-métrage «Hala Madrid Visca Barça». Un film qui entend restituer au grand écran l’ambiance désormais habituelle créée par les supporters lors des clasicos Barça vs Real.

L’histoire qu’Eljaouhari met en scène a lieu dans un quartier populaire, échantillon de toutes les arènes d’un bras de fer, d’une vraie bataille et d’une guéguerre qui cesse rarement et qui connaît son apogée à l’approche de chaque clasico.

Et pour ce, le réalisateur a choisi un casting important avec en tête d’affiche Abdelhak Belmjahed et Abdelilah Rachid qui campent les rôles principaux. Mais la liste compte également celle qui se fait rare et dont la participation résonne fort à chaque fois : la comédienne Houda Sidki. A leurs côtés, Eljaouhari qui attend la sortie de son premier long-métrage «Cri de l’âme », a choisi une pléiade d’artistes tels que Saidia Azgoun, Mohammed Hmismsa, Abdellatif Chekra, Omar Azouzi et Abir El Garoui.

La plupart des séquences ont été tournées dans la ville de Marrakech et sa banlieue. Eljaouhari est devenu un habitué des lieux, puisque c’est là où il avait tourné son film documentaire, «Rajae Bent El Mellah», qui récolte depuis sa présentation aux festivals plusieurs prix à l’échelle nationale et internationale.

En fin de tournage, Mohamed Hmimsa, l’un des artistes prenant part à ce film, ne manque pas d’apporter son témoignage sur sa page Facebook. Il s’agit ainsi, selon lui, d’une «très belle expérience avec Abdelilah Eljaouhari et grâce surtout à son enthousiasme et l'ambiance qu'il crée sur le plateau afin de mettre à l’aise les participants à ce beau projet auquel j'ai eu le plaisir de prendre part».

Né à Fès, Abdelilah Eljaouhari a manifesté son intérêt pour le cinéma en tant que cinéphile dans le cinéclub de Fès «Eisenstein et Reggab». Mais il a vite pris l’habitude d’exprimer son opinion sur des films visionnés en tant que critique. Il compte ainsi parmi les rares critiques spécialisés dans les cinémas indien et arabe. Par la suite, il décide d’intégrer le monde de la réalisation, et ce sera avec le court-métrage «De l’eau et du sang» qui a remporté le prix Poulin d’or au Festival Fespaco de Ouagadougou en 2015, «La danseuse» et le court-métrage «Clics et déclics». Concernant son film «Rajae Bent El Mellah», il a pu décrocher dix-sept prix dans plusieurs festivals nationaux et internationaux.