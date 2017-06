Abdelaziz Bougja : Le Maroc regorge de talents, de potentiels, de moyens pour aller loin, malheureusement le management est défaillant

Entre la famille Bougja et le rugby, c’est une longue histoire faite de passion et d’amour inégalés…

Le COC, club phare du rugby national, a vu naître et grandir les Houcine, Abderrahim, Nacer, Abdelaziz, Saïd et Laïla, l’actuelle commandant de bord qui s’était distinguée comme demi de mêlée.

Les “Aït Bougja” réunis ont fait le bonheur, des années durant, du COC que préside aujourd’hui Nacer, et du XV national de la belle époque. Le tout avec les inestimables encouragements de parents dévoués, feu Hadj Mohamed et Hadja Mamas et de Ghania, celle parmi la fratrie qui a préféré assumer pleinement et joliment un rôle de supportrice aussi passionnée qu’avisée.

Abderrahim Bougja a pris les rênes de la FRMR pendant une quinzaine d’années quand le niveau et la qualité le disputaient à une ambiance tout aussi exceptionnelle. Abdelaziz a pris la relève avec la même maestria pendant cinq ans avant de décider de faire profiter le continent de son expérience et de sa compétence. Le rugby africain a pris de l’élan depuis son élection en 2002 à la tête de la CRA (Confédération Rugby Afrique) devenue Rugby Afrique…





Libé : Les tous premiers matchs de l'Africa Golden Cup auront été particulièrement impressionnants...En tant que président de la CRA, ce serait là pour vous un motif de satisfaction, de fierté...?

Aziz Bougja : C'est là le couronnement de quinze années de rude labeur et dont les lueurs se sont fait jour à l’occasion de cette Gold Cup. En effet, lorsqu'en avril 2002, j'ai été élu à la tête de la CRA à Yaoundé, le rugby africain comptait 6 équipes qui évoluaient plus ou moins dans un cadre international africain, aujourd'hui pas moins de 38 Fédérations sont partie prenante de Rugby Afrique. L’Algérie et le Gabon sont les derniers venus. Il a fallu lutter sans relâche et à de multiples niveaux : moyens, développement, formation, vulgarisation… Instaurer et encourager le rugby scolaire et universitaire car l'Afrique n'avait pas de tradition à ce niveau, exception faite toutefois de l’Afrique du Sud et de la Namibie. D’ailleurs, nous nous attendions à beaucoup de choses de la part de l'Afrique du Sud. Autant dire que nous étions grandement déçus.

Nous continuons à travailler sur la gouvernance, c'est là où le bât blesse en Afrique. Nous avons connu un succès probant dans notre tentative accrue pour venir à bout de l'absence de transparence, mais des zones d'ombres persistent encore dans certains pays. Aujourd'hui, ce sont 28 pays qui participent à l'ensemble des compétitions (Gold Cup, Silver Cup, Bronze Cup, 4 challenges régionaux, moins de 20 ans, rugby à 7, rugby féminin), nous avons 10 salariés à plein temps répartis à travers le continent.

Il serait bon de savoir que nous avons signé dernièrement les droits de télévision avec une chaîne internationale KWESE SPORT filiale de EConet pour 5 ans. Tous nos matchs sont retransmis dans toute l’Afrique, la première journée de l’actuelle Gold Cup qui a opposé le Sénégal au Zimbabwe et le Kenya à l'Ouganda a été suivie par plus de 300.000 téléspectateurs, et 10.000 sur les réseaux sociaux. Ce qui est un succès pour un sport inconnu, sans tradition dans le continent.



Si la CRA devenue Rugby Afrique a pu mettre à point tant de réalisations, c’est sans doute parce qu’il y a eu du répondant auprès de certains pays…

Le nom a, en effet, changé depuis 2014, pour devenir Rugby Afrique dans un souci d’homogénéisation des continents autour de World Rugby anciennement IRB. Oui, les faits sont là. La CRA a joué un rôle prépondérant dans la réussite des fédérations, par un soutien inconditionnel au niveau des moyens, de la formation, de l’organisation des compétitions, des fédérations ont elles aussi joué un rôle pour leur propre développement. Regardez le Kenya, l’Ouganda ou le Sénégal qui n’existaient pas, rugbystiquement parlant, il y a 15 ans. Regardez le niveau auquel ils sont parvenus aujourd'hui. D'autres pays ont au contraire régressé, c'est le cas du Maroc, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, avec quelques progrès minimes pour les deux derniers pays lors de ces deux dernières années, mais il leur reste beaucoup à faire. Le rugby, pour rappel, est d'abord une histoire d'hommes et de connaisseurs. L'esprit y joue un rôle prépondérant. A travers le rugby se forment des hommes et des femmes pour l'avenir.



Cela se serait-il vérifié dans votre cas, vous qui avez pendant de longues années été joueur de club et de l’équipe nationale ?

Tout à fait. Je dois énormément à ce sport. Grâce au rugby, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai appris, par le rugby, l'humilité, le sens du partage, de la découverte, du surpassement de soi…Grâce au rugby, j’ai également su donner à la gratitude tout son sens de même que j’ai appris à m’intégrer et à interagir au sein d'une équipe. Le rugby est une famille avec ses codes qu'il convient de respecter.



Pousseriez-vous l'optimisme ou l'ambition jusqu'à voir des équipes africaines se hisser au niveau de l'Afrique du Sud et donc des meilleurs du monde de l'ovale ?

Notre ambition est bien sûr de faire encore et encore progresser le rugby. C'est fait pour « le 7 » avec notamment le Kenya qui a rattrapé l'Afrique du Sud, de même que l'Ouganda. En rugby à 15, c’est, pour ainsi dire, un fossé qui nous sépare du haut niveau. Mais avec plus de compétitions de haut niveau, des championnats mieux organisés au niveau national, un encadrement compétent, nous saurons rattraper ce retard, d’autant plus que nous pouvons compter sur l'apport des joueurs africains évoluant dans les championnats européens, sud-africain...

Il reste hélas des zones d’égoïsme du côté des 10 meilleures nations mondiales qui jouent entre elles (Six nations, Four nations dans le Sud, Lions, tournées des pays en hiver et en été) cela doit changer, même si ce n’est pas facile, les intérêts financiers étant tels que ces dix pays refusent de nouveaux entrants . On n’en continue pas moins le combat pour les pays dits « petits ».

Il conviendrait de souligner que la France reste l’un des rares pays à jouer le jeu pour une meilleure vulgarisation de ce sport en assurant un soutien financier aux pays de seconde zone.