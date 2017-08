Abdelali Daraa éliminé du Championnat du monde de boxe à Hambourg

Abdelali Daraa a été battu, 4 points à 1, dès son entrée en lice, lors du Championnat du monde de boxe qui se déroule dans la deuxième plus grande ville d’Allemagne, Hambourg, dans la catégorie des -52kg. La déconfiture du natif de Casablanca, a eu lieu face au vice-champion d’Europe, l’Anglais Dean Farrell et elle clôt le fiasco de la participation de la boxe marocaine dans cette compétition, alors que l’édition précédente, avait connu le sacre de Mohamed Rabii, médaillé (-69 kg) en 2015 à Doha au Qatar. Si Abdelali Daraa, médaillé d'argent au Championnat d'Afrique de Yaoundé en 2011, dans la catégorie de poids mi-mouche, fut l’unique représentant du noble art national dans cette compétition, c’est notamment à cause des forfaits conjugués d’Abdeljalil Abouhamada et Mohamed Hamoute, respectivement dans la catégorie des -91kg et -60kg. Leur refus de participer à ce championnat du monde revêt une symbolique contestataire, alors qu’ils n’auraient pas reçu toutes leurs primes de victoires consécutives, entre autres, à leurs fructueuses participations au Championnat d’Afrique amateur de boxe, organisé dans la capitale congolaise, Brazzaville, du 17 au 25 juin dernier. A l’issus de cette compétition continentale, le Maroc avait terminé à la 3ème position, derrière son voisin algérien et le Cameroun, arrivés respectivement deuxième et premier. La présence du Maroc sur la dernière marche du podium fut acquise grâce à huit médailles, dont trois en or, deux en argent et trois en bronze. Un joli pactole auquel avaient vivement participé les deux pugilistes, avec une breloque en bronze pour Hamout Mohamed et une en métal noble, pour Abdeljalil Abouhamada.



C.C