AXA Assurance Maroc et AXA Assistance lancent une nouvelle solution d’assistance dédiée aux accidents du travail

Nouveauté sur le marché des assurances au Maroc : AXA Assurance Maroc et AXA Assistance lancent une solution d’assistance spécifique aux accidents du travail.

Selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), chaque année, plusieurs dizaines de milliers d’accidents de travail sont déclarés annuellement dans le Royaume.

Face à l’ampleur du fléau, et afin d’assurer une meilleure et plus rapide prise en charge, la nouvelle solution d’AXA prévoit un dispositif médical complet depuis la survenue de l’accident jusqu’au rétablissement de la victime, et ce sur l’ensemble du territoire marocain. Grâce à une procédure d’appel rigoureuse via une plateforme d’assistance joignable 24h/24h et 7j/7j, le nouveau service d’assistance AXA aux accidents du travail (AT) permet tout d’abord de dépêcher un médecin urgentiste sur le lieu de l’accident si l’état de l’assuré le nécessite.

Dans les cas graves nécessitant une prise en charge médicale urgente, AXA Assistance envoie sur le lieu de l’accident une ambulance médicalisée type : Bloc mobile de réanimation avec à bord des médecins urgentistes dévoués à l'urgence.

La victime est alors transportée à l’organisme de soins le plus proche et le plus adapté pour son cas.

Un suivi particulier de la victime de l’AT est assuré jusqu’à son admission par l’un des centres de soins. Ce suivi médical est effectué par les médecins-conseils d’AXA affectés aux cliniques, et ce jusqu’à la guérison.

L’objectif de la nouvelle solution étant de garantir une qualité de service répondant aux attentes de ses clients, AXA assure également d’autres types de transport plus spécifiques : pour les IRM, la rééducation, le retour au domicile...

La solution d’assistance AT d’AXA permet une large couverture sur l’ensemble du territoire marocain, grâce à un dispositif étoffé de : médecins urgentistes / réanimateurs, médecins-conseils, cliniques conventionnées et un parc de transport ambulancier équipé et conforme aux standards sanitaires.

Et ce n’est pas tout… le suivi de l’hospitalisation de la victime de l’accident du travail inclut, par ailleurs, la vérification des soins et des actes médicaux ainsi que leur validation. Il en est de même de la surveillance des interruptions temporaires du travail (ITT) et des taux d’invalidités partielles permanentes (IPP).