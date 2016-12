“A mile in my shoes” Film marocain de l’année

Malgré l’accueil triomphal réservé au film «A Mile in my shoes» par la critique et le public et après avoir remporté 18 prix, dont la Palme d'or du meilleur long métrage du Festival du film arabe et européen de Louxor, le Grand prix du FNF, le Grand prix du Festival du cinéma de Saïdia, ou encore le prix du meilleur film étranger au Festival de cinéma de Los Angeles, le long métrage du réalisateur marocain Said Khallaf n’a malheureusement pas été sélectionné dans la compétition officielle de l’édition 2016 du Festival international du film de Marrakech. Nous pensons que c’était là une grosse erreur de la part des responsables, parce que s’il y avait un seul film marocain qui devait être sélectionné c’était bien «A mile in my shoes», un drame social qui reflète la structure psychologique des enfants de la rue, leurs souffrances et leur marginalisation de la société. Au sein de notre rédaction, nous jugeons donc nécessaire de rendre hommage à ce film, ainsi qu’à son réalisateur en lui attribuant ce titre honorifique qu’est «le film marocain de l’année».