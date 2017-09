A la recherche du foot perdu : IRT-Raja, match au sommet de la 4ème journée du championnat

Après trois journées au goût de l’inachevé, la quatrième ne dérogera pas à cette règle. En effet, le WAC et le FUS sont engagés dans les compétitions africaines.

Cette journée qui devait débuter hier avec les rencontres CAK- RSB et de OCS-RAC, se poursuit ce samedi à 16h avec deux affiches. La première aura lieu au stade Adrar d’Agadir où le HUSA, deuxième au classement général, reçoit l’Olympique de Khouribga. Un beau duel entre deux formations qui prônent un jeu agréable et ouvert et qui cherchent à se positionner parmi les locataires du haut du tableau. Les locaux, malgré une entame réussie, auront la tâche difficile face aux Phosphatiers qui, onzièmes au classement avec deux points, constituent un adversaire coriace pour beaucoup de clubs.

Non loin de là, le Grand stade de Marrakech abritera le match opposant le KACM à l’AS FAR. Après leur dernière défaite face au Raja par quatre buts à zéro, les locaux n’ont pas droit à l’erreur et un autre résultat que la victoire ne ferait qu’envenimer davantage leur situation. De l’autre côté, avec un seul point au compteur, les hommes d’Aziz El Amri ne sont pas mieux lotis et une nouvelle défaite pourrait coûter au coach son poste.

Dimanche, au stade municipal de Kasbat Tadla, le Rapide d’Oued Zem accueille le MAT. Lésé par certaines décisions arbitrales, le RCOZ tentera de mieux faire lors de ce match. En face, toujours en quête d’une première victoire, le MAT ne sera pas une proie facile et n’aura d’yeux que sur les trois points qui lui permettront d’améliorer son classement.

Enfin à Tanger, le Grand stade abritera l’affiche de la journée qui opposera l’Ittihad local au Raja de Casablanca. Un duel avant tout entre deux entraîneurs qui cherchent à confirmer leur statut. En leader, le RCA part favori du fait que Garrido semble avoir trouvé la formation idoine pour faire face aux aléas du championnat. De l’autre côté, à la recherche d’une première victoire à domicile, Zaki et les siens auront la pression du match sur les épaules, ce qui fera de cette partie l’affiche de la quatrième journée.