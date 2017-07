A combien le dîner avec Leo DiCaprio et Kate Winslet ?

Qui pourra dîner avec Jack and Rose? Le couple du film culte "Titanic", les stars Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, est aux enchères pour lever des fonds en faveur de la fondation de défense de l'environnement créée par l'acteur. Un repas avec le glamourissime duo sera alloué au plus offrant lors du gala annuel de la Fondation Leonardo DiCaprio, qui devait se tenir jeudi à Saint-Tropez (sud de la France), a confirmé mardi à l'AFP une porte-parole du comédien. Elle n'a pas voulu donner le montant de la mise à prix, ni combien ils espéraient obtenir avec ce "lot". L'an dernier, la fondation a levé 45 millions de dollars lors de son gala, selon le Los Angeles Times. Si l'acteur oscarisé milite en faveur de l'environnement, Kate Winslet contribue à des associations d'aide aux enfants autistes, aux sans-abri ou aux personnes défavorisées atteintes de cancer.

Les célébrités sont de plus en plus nombreuses à offrir repas ou face-à-face pour récolter des fonds en faveur d'associations caritatives. L'acteur britannique Idris Elba avait ainsi proposé de partager avec lui la soirée de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, au bénéfice de W.E. Can Lead. qui aide à la formation de jeunes Africaines. "C'est l'une des manières les plus faciles pour les célébrités de contribuer" à une cause et "cela génère beaucoup d'argent", remarque une spécialiste des relations publiques interrogée par l'AFP sous couvert d'anonymat.