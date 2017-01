A Chypre, le défi de nourrir des chats en surpopulation

L'impératrice romaine Hélène a fait venir des chats à Chypre pour se débarrasser des serpents, dit la légende. Des siècles plus tard, la population de ces félins connaît une croissance difficilement contrôlable.

Après l'arrêt d'un programme gouvernemental de stérilisation il y a cinq ans, austérité oblige, de nombreux bénévoles à travers l'île méditerranéenne tentent de nourrir, parfois avec leurs propres ressources, des centaines de chats.

Au Tala Monastery Cat Park, dans la région de Paphos (sud-ouest), des volontaires britanniques affirment dépenser environ 2.100 euros --des donations-- par mois pour les nourrir.

Le refuge a atteint sa capacité limite d'accueil cet automne, confie sa fondatrice Dawn Foote. "Quelque chose doit changer. Dans deux ans, nous ne serons plus capables de faire cela", poursuit-elle. Ils sont des centaines de milliers de chats pour un million d'habitants sur l'île, avance Dinos Agiomamitis, à la tête d'une association de protection des chats.

Alors qu'une chatte met bas jusqu'à huit chatons par an, rappelle un vétérinaire interrogé par l'AFP, une campagne de stérilisation est indispensable pour limiter leur expansion.

Or en 2011, alors que l'Etat commençait à limiter les dépenses avant une grave crise financière, il a suspendu un programme d'un coût annuel de 50.000 euros pour stériliser un total de 1.700 chats, indique Dinos Agiomamitis, basé dans la capitale Nicosie.

"Ces cinq dernières années, ils n'ont rien fait. Imaginez combien de chatons cela représente!", ajoute M. Agiomamitis, chef de Cat PAWS Cyprus.

Depuis l'arrêt de ce programme, les fonds octroyés aux services vétérinaires publics, explique leur chef Christodoulos Pipis, se concentrent sur des problèmes qui ont davantage d'impact sur l'économie du pays, comme les maladies affectant le bétail.

Afin d'aider les Chypriotes, durement touchés par la crise, à contrôler les naissances de chats, l'association de M. Agiomamitis fournit des bons de réduction pour des stérilisations chez des vétérinaires partenaires.

Elle aide aussi la municipalité à attraper les chats non stérilisés.

Sous un oranger, un élégant félin à la robe noire et blanche lorgne de la pâtée placée juste à l'entrée d'une cage métallique.

"Si vous donnez de la nourriture à dix chats dans votre quartier et vous (...) ne les stérilisez pas, très vite vous vous retrouverez" avec des dizaines d'autres, prévient M. Agiomamitis, en attendant patiemment que le chat s'approche de l'appât.

Le chat entre dans la cage et le piège se referme sur lui. Il rejoint dans le pick-up de M. Agiomamitis sept autres félins attrapés de la même façon, et attendant d'être conduits chez le vétérinaire.

Dans le centre de Nicosie, nombre de chats errent dans les ruelles et près des restaurants, et les touristes repoussent parfois ceux qui s'approchent trop près de leur assiette.

Si le mythe de l'impératrice Hélène est largement répandu à Chypre, l'archéozoologue français Jean-Denis Vigne soutient que la présence des chats à Chypre remonte à bien plus loin que le 4e siècle.

Des fouilles de villages du Néolithique ont mis au jour des restes de chats et ont prouvé la domestication de l'animal sur l'île plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, affirme le scientifique.

Les restes des chats les plus anciens ont été découverts en 2013 dans le village de Klimonas, près de la ville méridionale de Limassol, et datent de 9.000 à 8.600 avant J.C., selon M. Vigne.

"Les chats ont été introduits à Chypre (...) pour chasser les souris", ajoute-t-il.

Alors que les premières cultures de céréales datent de la même époque, "nous savons que l'accumulation des stocks de céréales attiraient beaucoup de souris dans les villages", explique-t-il.

Sans perspective d'une nouvelle campagne de stérilisation, des Chypriotes comme M. Agiomamitis ont décidé de s'occuper de cette population en plein boom.