97 individus en détention préventive suite aux événements d'Al Hoceima

Au total, 97 individus sont placés en détention préventive suite aux événements survenus à d’Al Hoceima, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le nombre de personnes placées en garde-à-vue s’élève à 47, tandis que 66 demandes d’expertise médicale sur des cas de torture présumée ont été déposées, a-t-il ajouté lors d'un point de presse au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Des condamnations à la prison ferme ou avec sursis ont été prononcées en première instance à l’encontre de 40 détenus, 18 individus sont poursuivis en état de liberté, alors que les dossiers de 16 autres personnes ont été classés, a-t-il poursuivi.

Pour leur part, le ministre d'Etat chargé des Droits de l'Homme, Mustapha Ramid et le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, vont tenir des rencontres avec les organisations de défense des droits de l'Homme sur les événements d'Al Hoceïma.

D’après Mustapha El Khalfi, ces rencontres dont la date n'a pas été fixée, seront consacrées à l'examen des différents développements en relation avec les événements d'Al Hoceïma, et à la coordination avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) à ce sujet.

"La position adoptée par le gouvernement à ce sujet est responsable", a-t-il dit en allusion à ces événements, ajoutant que le CNDH est doté de la prérogative de porter plainte en cas d'abus relatifs à ces évènements.

Après avoir indiqué que le bilan définitif fait état dernièrement de 108 blessés parmi les forces de sécurité, il a fait état d'un ''souci de faire montre de retenue'' concernant ces évènements, relevant les efforts que déploient les forces de sécurité.

En cas d'abus, des enquêtes s'imposent, a affirmé le porte-parole du gouvernement.

Il a également annoncé que le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a estimé que les dernières décisions issues du Conseil des ministres, en relation avec les derniers événements qu'a connus la province d'Al Hoceima, amorcent une nouvelle étape dans l'action gouvernementale, faisant état d'une mobilisation globale en vue de redoubler d'efforts, renforcer la coordination entre les départements gouvernementaux et d'accélérer la réalisation des projets dans la province, et ce dans le respect des délais impartis.

Le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a engagé un débat profond au sujet du développement des derniers événements d'Al Hoceima, notant que plusieurs mesures ont été prises, dont la tenue mardi d'une réunion entre les partis de la majorité gouvernementale, en vue d'accompagner les nouveautés liées à ce chantier et de contribuer à sa réussite.

Il s'agit également d'une réunion tenue mercredi entre les différents départements ministériels signataires du programme "Al-Hoceima Manarat Al Moutawassit", afin d'exposer les projets et les moyens financiers mobilisés, ainsi que d'assurer le suivi de l'état d'avancement des chantiers, afin de rattraper tout retard enregistré, a-t-il ajouté. Et de souligner que le gouvernement a de l'estime pour la décision prise par S.M le Roi Mohammed VI de charger les ministres de l'Intérieur et des Finances, à travers l’inspection générale de l’administration territoriale au ministère de l’Intérieur et l’Inspection générale des finances, de mener les enquêtes et les investigations nécessaires sur la non-réalisation des projets programmés dans le cadre de ce grand projet de développement, déterminer les responsabilités et soumettre un rapport en la matière dans les plus brefs délais.

Le gouvernement, a-t-il noté, tiendra des rencontres avec les instances des droits de l'Homme, les syndicats et les médias, pour impliquer toutes les parties dans la réussite de ces projets, et intensifiera les visites ministérielles, et ce de manière régulière et périodique, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des projets et de communiquer à ce sujet, particulièrement à la lumière des grands efforts de développement visant à répondre aux revendications socio-économique des habitants.

D’autre part, le ministre a souligné que le Conseil de gouvernement s’est arrêté sur les derniers événements qu’a connus Al Hoceima le jour d’Aïd Al-Fitr, rappelant que le chef du gouvernement avait déjà exprimé ses regrets et sa tristesse suite aux événements douloureux ayant eu lieu et qui ont causé des blessés, que ce soit parmi les manifestants ou les forces de l’ordre, et avait appelé les responsables concernés à remplir leurs missions de maintien de la sécurité et de respect de la loi et des dispositions légales relatives aux protestations.