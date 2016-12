8,9 millions de touristes ont visité le Maroc à fin octobre

Un total de 8,9 millions de touristes ont visité le Maroc durant les dix premiers mois de 2016, en hausse de 0,4% par rapport à la même période en 2015, selon l'Observatoire du tourisme.

Le nombre des touristes étrangers (TES) a diminué de 3,3%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont enregistré une hausse de 4%, indique l'Observatoire du tourisme dans une publication des statistiques sur le tourisme au Maroc d'octobre 2016, citant des données communiquées par la Direction générale de la sûreté nationale.

Les arrivées des touristes en provenance du Royaume-Uni, d’Allemagne et de France ont accusé des baisses de 8%, 3% et 2% respectivement, précise l’Observatoire, notant que le nombre des touristes en provenance de la Hollande, la Belgique et l’Espagne a progressé de 2%.

S’agissant des nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés, rapporte la MAP, elles ont augmenté de 2% par rapport à fin septembre 2015 (-1,9% pour les touristes non-résidents et +10,4% pour les résidents), fait savoir la même source.

Les deux pôles touristiques, Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls, 60% des nuitées totales durant les dix premiers mois de 2016, enregistrant des hausses de 2%, relève l’Observatoire, ajoutant que les autres destinations ont affiché des résultats contrastés.

En effet, Fès a enregistré une baisse de 10%, alors que Casablanca et Tanger ont connu des hausses de 5% et 6% respectivement.

Concernant le taux d’occupation jusqu’à fin octobre 2016, il a reculé d’un point par rapport à la même période en 2015.

Durant les dix premiers mois de 2016, les recettes générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à 55,4 milliards de dirhams contre 53,3 milliards de dirhams en 2015, soit une augmentation de +3,9%.

Durant le mois d’octobre 2016, le nombre d'arrivées des touristes aux postes-frontières a enregistré une hausse de 1,8% par rapport à celui de 2015 (-1,2% pour les TES et +7,1% pour les MRE).