7ème édition du Festival international Noujoum Gnaoua à Casablanca

La ville de Casablanca abrite du 16 au 21 août la 7ème édition du Festival international Noujoum Gnaoua à l'initiative de l'Association "Al Abouab Al Khams", ont annoncé mercredi à Casablanca les organisateurs.

Cette manifestation culturelle verra la participation de plusieurs groupes musicaux venus d’Italie, de Finlande, du Canada, de Norvège, de Russie, des Emirats arabes unis, du Sénégal et du Maroc avec une programmation riche à même de mettre en valeur le patrimoine gnaoui dans toute sa diversité, ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de l'événement.

Ce rendez-vous artistique associant collectivités locales, associations et entreprises locales, vise une diffusion culturelle de qualité dans la capitale économique, notamment au niveau de la médina, la mise en valeur du patrimoine et la consolidation des liens culturels avec d’autres peuples, ajoute la même source.

Dans un esprit de partage, d'échange et de découverte, Noujoum Gnaoua, qui propose un voyage convivial et festif à la découverte de la richesse culturelle du Royaume, constituera une occasion de réunir des artistes nationaux et internationaux dans le but de célébrer les différences et les complémentarités à travers la culture, soulignent les organisateurs.

Organisé en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca, cet événement culturel, permettra de mettre en valeur le rapprochement entre les cultures à travers la diversification des couleurs musicales et en fusionnant la musique gnaouie et d'autres sonorités étrangères.