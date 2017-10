6ème étape du Srixon Junior Tour

Décidément, les étapes du Srixon Junior Tour se suivent et se ressemblent. Après une 5ème étape réussie au Green Golf de Bouskoura, le Srixon Junior Tour s’est déplacé les 21 et 22 octobre au Montgomerie de Marrakech où il a rencontré le même succès que lors des précédentes étapes.

En effet, près de 120 jeunes, représentant de nombreux Golfs du Maroc, sont venus se mesurer sportivement dans les différentes catégories.

On ne peut que féliciter la Fédération Royale marocaine de golf pour la pertinence d’une action dont les effets bénéfiques se font sentir. Puisqu’à la lecture des résultats, il y a lieu de constater les progrès réalisés par les jeunes golfeurs du cru (particulièrement chez les juniors du Royal Golf d’Agadir, véritable pépinière de talents)

Résultats par catégories :

Enfants (7-8 ans) Stableford (1 tour)

1er Belatar Yasser R .G .A.M. 12

2ème Sekali Sofia Océan Agadir 7

3ème El Kherraz Yacine R.G.A.M. 6

Poussins (9-10 ans) Stableford (2 tours)

1er Hajali Younès Green Golf Bouskoura 11-13 = 24

2ème Chennaoui Yanis Green Golf Bouskoura 11-9 = 20

3ème Schneider Ryan Montgomerie Marrakech 6-12 = 18

Benjamins (11-12 ans) Stableford (2 tours)

1er Benqlilou Rayan Tony Jacklin Marrakech 33-33=66

2ème Benabdallah Ali R.G.A.M. 32-32=64

3ème Fakori Abderrahmane R.G.A.M. 31-28=59

Minimes (13-14 ans) Medal Play (2 tours)

1er Laghjichi Malik Golf de l’Océan Agadir 73-73 = 146

2ème Boujemaa Sbika Golf de l’Océan Agadir 76-75= 151

3ème Trometter Hugo Mazen Palm Golf Bouskoura 76-77= 153

Cadets (15-16 ans) Medal Play (2 tours)

1er Benabdallah Amin R.G.A.M. 74-72 = 146

2ème Tassoudali Mohamed R.C.C.T. 75-72= 147

3ème Jabraoui Hicham Tony Jacklin Marrakech 79-73= 152

Juniors (17-18 ans) Medal Play (2 tours)

1er Fegrouch Zakaria Royal Golf Agadir 76-71= 147

2ème Nid Taleb El Hassani Royal Golf Agadir 77-72= 149

3ème Rradi Mehdi Royal Golf Agadir 78-74=152

Après une saison couronnée d’un plein succès, l’explication finale aura lieu sur le Golf de Mogador à Essaouira lors des Championnats du Maroc juniors les 25 et 26 novembre prochain.