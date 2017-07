60 secondes de running pour avoir de meilleurs os

Une minute de running par jour suffirait à améliorer la santé osseuse des femmes

Des chercheurs des universités de Leicester et d'Exeter, en Grande-Bretagne, affirment qu'une minute de running par jour suffirait à améliorer la santé osseuse des femmes. Pour cette étude publiée dans l'International journal of epidemiology, les chercheurs ont examiné les données de santé de 2500 femmes et ont comparé les niveaux d'activité (mesurés par une montre connectée) et la santé des os (mesurée par une échographie de l'os du talon).

Selon cette étude britannique, les femmes pré et post-ménopausées qui font une activité sportive intense comme un running pendant 60 à 120 secondes par jour auraient une santé osseuse légèrement meilleure (4%) que les femmes qui ne font aucune activité. Ce qui réduit leur risque d'ostéoporose.

"Ce que nous ignorons encore, c'est s'il vaut mieux faire une à deux minutes de running chaque jour ou si ces minutes peuvent être cumulées deux fois par semaine", souligne le Dr Victoria Stiles, de l'Université d'Exeter, principale auteur de l'étude. "Mais il existe un lien clair entre ce genre d'exercice intensif et une meilleure santé osseuse chez les femmes".

Combien de fois par semaine dois-je courir ?

Avant de se fixer des objectifs de temps ou de rythme, on commence par aller courir, à son rythme pour constater son état de forme. Si on ne tient que 5 minutes, ce n'est pas grave, on alterne marche et course pour moins se fatiguer. L'important est de ne pas se décourager et de se dire qu'on ne peut que progresser !

Ensuite, si on veut s'y mettre sérieusement, on se programme des séances régulières ( 2 à 3 fois par semaine). Puis quand on est capable de courir 20 à 30 minutes, on peut être fière d'avoir atteint un palier !

On poursuit l'effort en maintenant le rythme des séances bi- ou tri-hebdomadaires. Mais pour cela, on veille à garder sa motivation intacte en se fixant des objectifs raisonnables (une petite course dans minimum 3 mois, une progression de 5 min par séance...)