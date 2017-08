6 MDH pour la lutte contre l’exclusion sociale à Dakhla

La commission provinciale pour le développement humain dans la province de Oued Eddahab, vient d’allouer une enveloppe budgétaire d’environ 6,2 millions de dirhams (MDH) pour le financement du programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain au titre de l’année 2017.

Ce programme porte sur des travaux d’équipement, de réfection de voirie et d’éclairage public dans les quartiers Al Ghofrane et Al Massira 1 et 2, selon des explications fournies par les responsables de la division de l’action sociale de la préfecture de Oued Eddahab.

Lors d’une réunion présidée par le secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, les membres de la commission provinciale pour le développement humain ont également approuvé le plan provincial de formation pour l’année 2017.

Ce plan prévoit trois sessions de formation portant sur la gestion de projets, le développement des capacités personnelles et d’organisation. Une quarantaine de personnes profiteront de ces sessions de formation dont chacune sera dotée d’un budget de 35.000 DH et étalée sur trois ans.

Par ailleurs, la commission a approuvé le plan provincial de communication pour l’année en cours. Il porte sur l’organisation de cinq rencontres de communication qui profiteront à 300 personnes sur des thèmes relatifs au renforcement des capacités chez les porteurs de projets dans le cadre du développement local durable.