55 films en compétition lors de la 15ème édition du FCMMT

Cinquante-cinq films représentant 22 pays méditerranéens seront en lice lors de la 15è édition du Festival du court métrage méditerranéen de Tanger (FCMMT), qui aura lieu du 2 au 7 octobre prochain, a indiqué le Centre cinématographique marocain (CCM) dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Le jury de cette édition sera présidé par Ahmed El Housni, président du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, qui sera entouré de la Slovène Ana Lampret, professionnelle de l'industrie cinématographique, de la réalisatrice et productrice tunisienne Chiraz Bouzidi, de la productrice, réalisatrice et scénariste marocaine Narjiss Nejjar, d'Antoine Le Bihan, chargé de mission cinéma et audiovisuel à l'Institut français du Maroc, de Jacopo Chessa, directeur du Centre du court métrage italien et du réalisateur marocain Nour-Eddine Lakhmari, a fait savoir le communiqué.

Les 55 films sélectionnés pour la compétition officielle parmi plus de 600 films vont se disputer plusieurs prix, à savoir le Grand prix du festival et le prix spécial du jury, précise la même source. Il s'agit également des prix de la réalisation, du scénario et de meilleures interprétations féminine et masculine, selon le communiqué.