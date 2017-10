A l’occasion de la Journée de la fidélité aux martyrs qui coïncide cette année avec le 52ème anniversaire de l’enlèvement et l’assassinat de Mehdi Ben Barka, le secrétariat provincial de Rabat organisera jeudi 26 octobre à partir de 18h au siège du parti une rencontre qui a pour thème « La rentrée sociale et politique, questions et approches ».

Animeront les débats de ce rendez-vous, Abdelhamid Fatihi, secrétaire général de la FDT, Amam Charkane, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants ainsi que Mohamed Alami, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers.

Pour la même occasion et pour célébrer cet événement comme il se doit, l’Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire Vivante et le SNES-FSU appellent à un rassemblement à la mémoire de Mehdi Ben Barka, et ce le dimanche 29 octobre à partir de 18h au boulevard Saint Germain face à la brasserie Lipp.