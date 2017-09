La période estivale 2017 a enregistré une fréquentation record sur le réseau national autoroutier, avec une moyenne de 500.000 véhicules par jour, selon les Autoroutes du Maroc (ADM).

"500.000 véhicules par jour ont emprunté les autoroutes durant la période estivale", précise ADM dans un communiqué-bilan de la saison estivale 2017, notant que cette fréquentation record s'est accompagnée d'une gestion du trafic tout au long de la période concernée.

Afin de gérer les pics et de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients-usagers, ADM a mis en place une application dédiée, ADM Trafic, ainsi qu’un dispositif s’appuyant sur le centre d’appel 5050, le département commercial et des centres d’exploitation de la société, ajoute la même source.

ADM a également lancé une promotion sur le service Jawaz en accordant une remise de 50% sur l’équipement en tags en vue d’assurer une fluidité maximale au niveau des gares de péage.

Selon ADM, cette initiative a permis, en deux mois, de doubler le nombre de clients Jawaz, qui dépasse actuellement les 170.000.

Par ailleurs, la qualité des prestations des équipes d’ADM "a été rendue possible grâce à l’acquisition d’un savoir-faire en la matière et au développement d’une réelle culture client, désormais ancrés dans la culture RH de la société, ainsi qu’à la mobilisation des partenaires améliorant de facto ses performances opérationnelles", conclut le communiqué.