4ème étape du Srixon Junior Tour de golf

Les golfeurs Nid Taleb El Hassan (juniors) et Chaoui Youssef (cadets) ont remporté la 4e étape du Srixon Junior Tour qu'organise la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), indique la FRMG.

Chez les cadets, Chaoui Youssef (Royal Golf Anfa Mohammedia) a cumulé un score de 150 et devance Bourhim Mohd Najib (Tony Jaecklin/156) et Benabdallah Amine (Royal Golf Anfa Mohammedia/159).

Chez les juniors, Nid Taleb El Hassan (Royal Golf d’Agadir) a cumulé un score de 155 suivi de Rradi Mehdi (Royal Golf d’Agadir 160) et de Lesobre Alexandre (Royal Golf d’Agadir/161).

L’on note, par ailleurs l’exceptionnelle performance de la jeune Imni Rim du Golf de l’Océan d’Agadir qui a réalisé chez les minimes (13-14 ans), un score de 145, souligne-t-on de même source.

A l'issue des compétitions, le colonel major M’Hamed Kamili, président du Royal Golf d’Agadir et vice-président de la FRMG a remis les Prix aux vainqueurs lors de cette 4ème étape. Après les excellents résultats enregistrés lors des Championnats du Maroc Pros et Elite, organisés par l’Association du Trophée Hassan II que préside SAR le Prince Moulay Rachid, le franc succès qu’a connu cette 4ème étape du Srixon Junior Tour mise en place par la Fédération Royale marocaine de golf prouve que le golf national est en pleine évolution dans toutes ses composantes.



Résultats:

Poussins (9-10 ans)

1.Lamrani Jouti Karim (Palm Golf Casa) 6-4 10

2.Schneider Ryan (Montgomerie Marrakech) 6-2 8

3.Cauden Yanis (R.G.A.M.) 4-2 6

Benjamins (11-12 ans)

1.Fakori Abderrahmane (R.G.A.M.) 27-37 64

2.Benabdallah Ali (R.G.A.M.) 30-34 64

3.Qadiri Ismaïl (R.G.A.M.) 28-27 55

Minimes (13-14 ans)

1.Imni Rim (Golf de l’Océan) 72-73 145

2.El Mejdouby Aïcha (Golf du Soleil) 79-74 153

3.Naciri Brahim (R.G.A.M.) 85-76 161

4.Boutaleb Kamil (R.G.A.M.) 79-82 161

Cadets (15-16 ans)

1.Chaoui Youssef (R.G.A.M.) 74-76 150

2. Bourhim Mohd Najib (Tony Jaecklin) 75-81 156

3.Benabdallah Amine (R.G.A.M.) 78-81 159

Juniors 17-18 ans

1.Nid Taleb El Hassan (Royal Golf d’Agadir) 74-81 155

2.Rradi Mehdi (Royal Golf d’Agadir) 80-80 160

3.Lesobre Alexandre (Royal Golf d’Agadir) 82-79 161