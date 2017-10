37 morts dans des inondations au Vietnam

Au moins 37 personnes ont péri au Vietnam et 40 sont portées disparues dans des inondations et glissements de terrain liés à des intempéries ravageant le nord et le centre du pays, a annoncé jeudi le gouvernement.

"Le plus important maintenant, c'est de réunir nos forces pour partir à la recherche des disparus", a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung à la télévision, depuis la province de Hoa Binh, dans le nord du pays.

"Les habitants doivent être évacués des zones à risque", a ajouté le représentant du régime communiste, qui doit en parallèle se préparer à l'arrivée dans quelques jours d'une tempête tropicale venant des Philippines.

Des centaines de militaires participaient jeudi aux opérations de sauvetage.

La province de Hoa Binh est la plus durement touchée par ces pluies torrentielles qui sévissent depuis le début de la semaine, avec 11 morts et 21 disparus.

Et au moins 18 personnes ont été submergées par les eaux dans la nuit de mercredi à jeudi dans la province de Hoa Binh. Quinze d'entre elles sont toujours portées disparues.

Parmi les victimes dans la province de Yen Bai, un journaliste de l'agence d'Etat VNA, emporté lorsqu'une rivière en crue a détruit un pont mercredi.

Des maisons ont aussi été détruites, des routes coupées par les eaux.

Les autorités ajoutent que plus de 8.000 hectares de culture du riz ou été affectés par les intempéries et que 40.000 têtes de bétail ont péri ou ont été emportées.

Le Vietnam est frappé par plus d'une dizaine de tempêtes ou de typhons chaque année: d'après les chiffres officiels, près de 170 personnes sont mortes ou ont disparu dans ces intempéries depuis le début de l'année.

Mi-septembre, le passage dévastateur d'un des plus puissants typhons de ces dernières années, Doksuri, avait ravagé le centre du pays, faisant 11 morts.

Les tempêtes frappent principalement entre mai et octobre, durant la mousson, et la côte centrale de ce pays d'Asie du Sud-Est est la plus régulièrement touchée.

L'an passé, 248 personnes ont été tuées dans des catastrophes naturelles, selon les derniers chiffres des autorités.