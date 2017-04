Une journée portes ouvertes en célébration du 30ème anniversaire de l'introduction du sambo au Maroc a été organisée, dimanche à Casablanca, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu. S’exprimant à l’ouverture de cette journée organisée sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des sports sous le thème «Sambo pour tous, tous pour le Sambo», le président de la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu, Dalil Skalli a fait savoir que l'organisation de cet évènement est une reconnaissance des efforts des personnes s’intéressant à cette discipline sportive au Maroc notamment les champions, cadres dirigeants, arbitres et entraîneurs dans le but de contribuer au développement du sambo et de renforcer la présence du Royaume dans les compétitions sportives internationales.

«Le sambo et le tai jitsu, au travers leurs valeurs sportives et humaines universelles, de courage, de solidarité, mais aussi de forte convivialité, peuvent rassembler malgré les différences ethniques, idéologiques ou politiques», a, par ailleurs, tenu à rappeler le président de la Fédération, avant de préciser que «l'excellence des relations basées sur la confiance et le respect mutuel entretenues avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique marocain, la fédération internationale de sambo, la Fédération mondiale de nihon tai jitsu, la Confédération africaine de sambo et l'union arabe de sambo, nous confortent dans notre rôle au sein d'une institution fédératrice des énergies au service de notre pays».

Dalil Skalli n’a pas manqué de rappeler que les efforts de la Fédération sont axés actuellement sur l’augmentation du nombre de pratiquants du sambo et la préservation des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine notamment au niveau africain et arabe. «Le Royaume, pays fondateur de la Confédération africaine de sambo a mis son expérience dans ce domaine à la disposition des pays africains à travers l’organisation de plusieurs manifestations et de stages d’entraînement au profit d’arbitres et entraîneurs africains», a-t-il ajouté. Organisée également sous l'égide de la Fédération internationale de sambo et la Confédération africaine de sambo, cette journée portes ouvertes a, par ailleurs, été marquée par un stage d’entraînement au profit d’arbitres marocains et africains pour le renforcement de leurs compétences à travers une formation actualisée tenant compte des nouveautés enregistrées dans cette discipline sportive. Elle a également été ponctuée par l’organisation de trois ateliers axés sur la planification, la formation et la stratégie d’action de la Fédération pour les prochaines années.