27 certificats négatifs délivrés en mars dernier à Essaouira

Vingt sept certificats négatifs pour la création d’entreprises dans la province d’Essaouira ont été délivrés en mars dernier contre 38 durant le même mois de l’année précédente.

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) viennent en tête, en s'accaparant la part du lion avec 26 certificats négatifs (soit 96%), suivies des personnes physiques (PP) avec 01 certificat négatif (soit 4%), rapporte la MAP.

Au cours du mois de mars 2017, le nombre des immatriculations au Registre du commerce au tribunal de première instance d’Essaouira s’est élevé à 34 contre 32 le mois précédent, soit une hausse de 6%.

En effet, les SARL occupent la première position avec 20 immatriculations (soit 59%), suivies des PP avec 14 immatriculations (soit 41%).

Concernant la répartition territoriale des certificats négatifs délivrés pour ce mois, les communes rurales d’Ounagha, de Tamanar, Talmest, Douar Laarab, Sidi Ishak, Meskala, Sidi Kaouki, Akermoud, Tidzi et Takchoute viennent en premier rang avec 15 certificats négatifs (soit 56%), suivies de la ville d’Essaouira avec 12 certificats négatifs (soit 44%).

Par nature d'activité, le secteur des services vient en premier rang avec 08 certificats négatifs (soit 30%), suivi du secteur du commerce avec 07 certificats négatifs (soit 26%) et du secteur du bâtiment et travaux publics avec 05 certificats négatifs (soit 19%). En quatrième place, il y a le secteur du tourisme avec 04 certificats négatifs (soit 15%), suivi de celui de l’agriculture avec 02 certificats négatifs (soit 7%), tandis que le secteur de l’industrie vient en dernier rang avec 01 certificat négatif (soit 4%).

En termes d’investissements projetés, les créations du mois en question peuvent générer un montant qui s’élève à 10 millions de dirhams, dont 8% proviennent des investissements des étrangers, avec 53 emplois projetés au lieu de 64 le mois précédent.

A rappeler que 03 marques ont été déposées au titre du mois de mars dans les secteurs de l’agriculture, des industries agroalimentaires et des matériaux de construction.

Durant la même période, la Délégation a délivré 07 certificats négatifs pour la création des enseignes commerciales.