23 certificats négatifs délivrés en novembre dernier à Essaouira

Au total 23 certificats négatifs ont été délivrés par la Délégation provinciale du commerce et d’industrie d’Essaouira pour la création d’entreprises durant le mois de novembre dernier, contre 22 certificats délivrés durant le même mois de l’année précédente.

Les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) viennent en tête avec 21 certificats négatifs (soit 91 %), suivies des personnes physiques (PP) avec 2 certificats négatifs (soit 9%), précise la délégation dans un communiqué.

Au cours du mois de novembre 2016, le nombre des immatriculations au registre de commerce au tribunal de première instance d’Essaouira s’élève à 18 contre 16 le mois précédent (soit 12%), rapporte la MAP.

En effet, les PP occupent la première position avec 14 immatriculations (soit 78%) suivies des SARL avec 4 immatriculations (soit 22%).

Concernant la répartition territoriale des certificats négatifs délivrés, la ville d’Essaouira occupe le premier rang avec 12 certificats négatifs (soit 52%) suivie des autres centres ruraux de la province avec 11 certificats négatifs (soit 48%).

Il est à signaler qu’au niveau des secteurs d’activités économiques, le secteur de l’agriculture vient en premier rang avec 9 certificats négatifs (soit 39%), suivi des secteurs du commerce et des services avec 5 certificats négatifs chacun (soit 22%), et en dernier rang, le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) avec 4 certificats négatifs (17%).

En termes d’investissements projetés, les créations du mois en question peuvent générer un montant qui s’élève à 1,9 MDHS dont 12% proviennent des investissements des étrangers, avec 39 emplois projetés au lieu de 61 le mois précédent.

Concernant le dépôt de marques, modèles et dessins industriels, une seule marque a été déposée au cours du mois de novembre 2016 dans le domaine de la commercialisation du sel.

Au cours du mois de novembre 2016, cette délégation a délivré 5 certificats négatifs pour la création d'enseignes commerciales dont la majorité est concentrée sur l’aire urbaine de la province d’Essaouira.