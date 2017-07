21 films en compétition pour la 74ème Mostra de Venise

La 74ème Mostra de Venise, qui se déroulera du 30 août au 9 septembre, accueillera 21 films en compétition en présence de grands cinéastes comme George Clooney, Guillermo Del Toro, Robert Guédiguian et Andrew Haigh.

De nombreuses stars hollywoodiennes, dont Michelle Pfeiffer, Julianne Moore, Jennifer Lawrence, Matt Damon et Ethan Hawke, seront au rendez-vous sur le tapis rouge du légendaire Lido, ont indiqué les organisateurs du festival lors d'une conférence de presse tenue à Rome.

Robert Redford et Jane Fonda recevront le 1er septembre un Lion d'Or pour l'ensemble de leur carrière. "Nous sommes à 97% satisfaits parce qu'à l'exception de deux ou trois films, nous sommes parvenus à avoir toutes les œuvres que nous voulions", s'est réjoui Alberto Barbera, directeur artistique du festival, ajoutant que les films seraient tous projetés en première mondiale.

Un total de cinq réalisateurs américains seront en lice à la Mostra, Alexander Payne avec "Downsizing", George Clooney avec "Suburbicon", Darren Aronofsky avec "Mother", Paul Schrader avec "First Reformed" et Frederick Wiseman avec "Ex-Libiris", les plus nombreux dans la course au Lion d'Or cette année. Seront également en compétition pour le trophée, deux Français, Robert Guédiguian avec "La Villa" et Xavier Legrand avec "Jusqu'à la garde" et le Franco-Tunisien Abdellatif Kechiche avec "Mektoub, My Love".

La participation italienne se fera par les cinéastes Paolo Virzi avec "The Leisure seeker", les frères Manetti avec "Ammore e Malavita", Sebastiano Riso avec "Una Famiglia" et Andrea Pallaoro avec "Hannah".

La Grande-Bretagne sera représentée avec "Lean on Pete" d'Andrew Haigh et "Three Billboards outside ebbing, Missouri" de Martin McDonagh. L'Amérique latine, quant à elle, sera représentée par le Mexicain Guillermo Del Toro avec "The Shape of Water". "Human Flow" du Chinois Ai Weiwei et "Angels Wear white" de sa compatriote Vivian Qu sont aussi très attendus à cet événement. Le Japonais Koreeda Hirokazu avec "The Third Murder" , le Libanais Ziad Doueri avec "L'Insulte", l'israélien Samuel Maoz avec "Foxtrot" et l'Australien Warwick Thornton avec "Sweet Country", compléteront la sélection officielle de ce festival.