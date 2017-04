2017 sera l’année de la digitalisation totale des services de la DGI

"Au 1er janvier 2018, nul contribuable, personne morale ou physique, ne sera dans l’obligation de se déplacer à l’administration fiscale pour réaliser ses transactions ou obtenir une quelconque attestation", a affirmé M. Faraj dans une allocution lors de la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la DGI et CIH Bank sur la dématérialisation des demandes de restitution de l'impôt sur le revenu (IR) au titre de la déduction des intérêts des prêts pour l’acquisition ou la construction de logements à usage d’habitation principale.

Signée par Omar Faraj D.G des impôts et Ahmed Rahou, PDG de CIH Bank, ladite convention vise à fournir aux usagers de l’administration fiscale, un service facilité, une réactivité optimale et des délais de restitution se comptant en jours et non plus en mois, rapporte la MAP.

"La Solution", tel est le nom de ce nouveau mode dématérialisé qui permettra ainsi des délais de restitution plus courts et une réduction sensible des documents devant accompagner la demande de restitution (attestations d’intérêts, tableau d’amortissement, contrat d’acquisition, contrat de prêt, relevé d’identité bancaire).

Dans ce cadre, M. Rahou a fait savoir que CIH Bank s’engage à mettre en place un service d’instruction de dossiers de restitutions de l’IR permettant la collecte des documents et des informations exigés par la DGI sur les canaux de son choix (agences, e-banking …), à se conformer aux spécifications fonctionnelles et techniques de "La Solution", ainsi qu’à assurer la gestion opérationnelle et technique du service.

Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de mettre en place l’ensemble des équipements techniques et mesures organisationnelles en vue d’assurer le bon fonctionnement du service, de délivrer un accusé de réception du dossier conforme au modèle prévu dans les spécifications fonctionnelles, de traiter les éventuelles transactions d’annulation et d’informer le client par SMS ou mail du sort de sa demande.

A travers cette convention, la DGI souhaite assurer un service de proximité et améliorer le service rendus aux citoyens.