2016, une année prospère pour les assureurs

Au terme de l’année 2016, les primes émises par le secteur des assurances ont connu une progression de 15,4% à 35,1 milliards de dirhams (MMDH), contre 7% à fin 2015, selon les analystes de BMCE Capital Bourse Par branche, la Non Vie demeure prédominante et s'accapare 59,3% du chiffre d'affaires (CA) du secteur avec un volume de 20,6 MMDH (+4,7% contre +4,4% en 2015), relève la société de bourse, citant la situation liminaire de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance (FMSAR) à fin 2016. La croissance de cette branche est principalement portée par la hausse de 4,6% des primes automobile à 9,95 MMDH (48,3% des primes globales), de 5,9% des primes accidents corporels à 3,6 MMDH et de 4% des primes accidents du travail à 2,2 MMDH, explique la même source.

L'assurance vie et capitalisation accélère, quant à elle, son rythme de croissance pour s'apprécier de 35,4% à 14,3 MMD au 31/12/2016 (versus +12,4% à fin décembre 2015), a-t-elle poursuivi. Par compagnie, Wafa Assurance maintient sa position de leader avec une part de marché (PDM) de 20,8%, soit 7,3 MMDH de primes émises, suivie de RMA Watanya avec un volume de 5,9 MMDH (PDM de 16,7%), a-t-elle ajouté Saham Assurance et Axa Assurances Maroc se placent respectivement à la 3ème et la 4ème places avec des primes respectives de 4,4 MMDH (12,5%) et de 3,9 MMDH (11,2%).

Mutuelle Taamine Chaabi se classe, pour sa part, au 5ème rang avec un volume d'affaires de 2,7 MMDH (PDM de 7,8%), revendiquant une position de challenger sur la vie, soit 19,2% de parts de marché.