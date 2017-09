20.000 islamistes manifestent au Bangladesh en soutien aux Rohingyas

Environ 20.000 islamistes ont manifesté lundi dans la capitale du Bangladesh pour protester contre les violences envers la minorité musulmane rohingya en Birmanie, à l'origine d'une grave crise humanitaire.

Une foule de manifestants vêtus de tuniques blanches et chantant "Dieu est grand" s'est rassemblée lundi matin près de la grande mosquée de Dacca. Elle prévoyait de marcher sur l'ambassade birmane pour l'"assiéger".

Mais la police, déployée en nombre dans les rues par crainte de débordements, a bloqué le cortège dans le centre de Dacca. Seule une délégation de dix personnes a été autorisée à se rendre à la représentation diplomatique pour y déposer une pétition.

"Environ 20.000 personnes ont rejoint la manifestation", a déclaré à l'AFP Anwar Hossain, un haut responsable de la police de Dacca, décrivant une atmosphère de "tension".

En début d'après-midi, les manifestants se dispersaient, selon cette source. Le groupe islamiste Hefazat-e-Islami, à l'origine du rassemblement, disait vouloir encercler la représentation diplomatique de centaines de milliers de ses partisans.

"C'est notre devoir religieux de dénoncer les massacres en Birmanie", a déclaré Abu Raihan, un ex-étudiant en école coranique venu d'une banlieue de Dacca pour se joindre à la manifestation.

Plus de 410.000 membres de la minorité musulmane rohingya sont passés au Bangladesh depuis le 25 août pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane consécutive à des attaques de rebelles rohingyas. L'ONU a qualifié d'"épuration ethnique" les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes.

Leur cause a soulevé une vague de solidarité dans le monde musulman. Plusieurs rassemblements de soutien se sont tenus au Pakistan, en Malaisie et en Indonésie.

Des groupes islamistes bangladais appellent leur gouvernement à entrer en guerre contre la Birmanie et à intervenir militairement dans l'Etat birman Rakhine (ouest) pour défendre les Rohingyas.

Par ailleurs, la Cour suprême indienne examinait lundi une contestation en justice de la déportation de dizaines de milliers de Rohingyas vivant en Inde décidée par le gouvernement.

Le recours a été introduit au nom de deux hommes rohingyas résidant dans un camp de réfugiés de New Delhi depuis qu'ils ont fui, il y a plusieurs années, les violences contre leur minorité musulmane en Birmanie bouddhiste. Officiellement 16.000, on estime cependant à 40.000 le nombre de réfugiés rohingyas en Inde.

Pour les autorités, la nécessité de leur expulsion se justifie par le lien qu'entretiennent selon elles "certains Rohingyas" avec des groupes extrémistes.

Ces individus "sont une menace potentielle et très sérieuse à la sécurité nationale de l'Inde", a déclaré le gouvernement à la Cour dans une déposition écrite.

Les Rohingyas démentent être de cheville avec des organisations jihadistes internationales.

New Delhi avait déclaré le mois dernier qu'elle comptait déporter les Rohingyas se trouvant sur son territoire, même ceux dûment enregistrés comme réfugiés auprès des Nations unies. Cette annonce avait déclenché une pluie de critiques parmi les défenseurs des droits de l'Homme.