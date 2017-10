18 certificats négatifs délivrés en septembre dernier à Essaouira

Le nombre de certificats négatifs délivrés en septembre dernier pour la création d'entreprises au niveau de la province d’Essaouira, s’est chiffré à 18 certificats, contre 20 autorisations accordées durant la même période de l’année précédente.

Par nature juridique des entreprises, 15 certificats négatifs, soit 83% du total concernent la création des Sociétés à responsabilité limitée (SARL), suivies des personnes physiques (PP) avec 3 certificats négatifs, soit 17%, selon les données fournies par la délégation provinciale de l’industrie et du commerce d’Essaouira.

Et de poursuivre qu’au cours de la même période, le nombre des immatriculations au registre du commerce au tribunal de 1ère instance de la ville d’Essaouira a atteint 13 contre 17 le mois précédent, soit une baisse de 24%, rapporte la MAP.

En effet, les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) interviennent avec 8 immatriculations, soit 62%, occupant ainsi la première position, suivies en deuxième place, par des personnes physiques (PP) avec 5 immatriculations, soit 38%, ajoute-t-on de même source.

Concernant la répartition territoriale des certificats négatifs délivrés pour ce mois, la ville d’Essaouira vient au premier rang avec 11 certificats négatifs (61%), suivie des communes rurales d’Elhanchane, Dda Ouguerd, Sidi Kaouki, Smimou et Moulay Bouzerktoun, avec 7 certificats négatifs, soit 39%.

A noter qu’au niveau des secteurs d’activités économiques, celui des services vient au premier rang avec 9 certificats négatifs, soit 50%, suivi du secteur du tourisme avec 6 certificats (33%), tandis que le secteur du commerce arrive au dernier rang avec 3 certificats (17%), précise la même source.

En termes d’investissements projetés, les créations d’entreprises enregistrées en septembre dernier peuvent générer un montant qui s’élève à 1.650.000,00 DH dont 39% proviennent des investissements étrangers, avec 45 emplois projetés au lieu de 34 réalisés le mois précédent.

Au cours de ce même mois, la délégation a déclaré avoir délivré 3 certificats négatifs pour la création d’enseignes commerciales. Et de conclure que durant la même période, une seule marque a été déposée concernant le secteur des industries agroalimentaires.