16ème Coupe du Portugal : Le golf pour sceller l’amitié maroco-lusitanienne

La 16ème édition de la Coupe du Portugal s’est déroulée les 22 et 23 avril 2017 respectivement sur les Golfs du Palm Ourika et du Palm Golf de Marrakech.

Organisé depuis 16 ans par le C.C.I.S.P.M. (Chambre de commerce, d’industrie et des services du Portugal au Maroc), ce tournoi est un espace privilégié d’échanges entre les golfeurs marocains et lusitaniens, il bénéficie d’ailleurs du parrainage de la Fédération Royale marocaine de golf. Cette 16ème édition n’a pas failli à la tradition en remportant un succès remarquable, tout d’abord le 22 avril la Coupe de l’Amitié a vu des équipes marocaines et portugaises affronter le difficile parcours du Palm Ourika. Cette journée s’est achevée par un dîner de gala au cours duquel tour à tour Son Excellence Madame Rita Ferro, Ambassadrice du Portugal au Maroc, Mustapha Zine, président délégué de la F.R.M.G. et José-Maria Texeira Président de la C.C.I.S.P.M. ont pris la parole pour se féliciter de cet espace de rencontre et de convivialité que représente ce tournoi.

L’action sociale n’était pas absente, puisqu’une tombola richement dotée était organisée au profit de l’Association S.O.S. Village d’enfants ; la générosité des donateurs associée à celle des convives a permis de réunir une somme conséquente qui sera remise à l’Association.

Le dimanche 23 avril avait lieu sur le Palm Golf de Marrakech la 16ème édition de la Coupe du Portugal, près de 100 golfeuses et golfeurs ont pris part à cette compétition.



Résultats brut hommes

1er Rharda Amine (14) : 30

Résultats brut dames

1ère Bennani Khadija(18) : 27

Résultats net 1ère série

1er Cabo Gregorio (9,7) : 35

2ème Valente José (10,5) : 31

3ème Costa (10,8) : 31

Résultats net 2ème série

1erBennani Khadija (18) : 45

2èmeRharda Amine (14) : 43

3èmeEl Mouadden Abdallah (18) : 36

Résultats net 3ème série

1er Pires Tenreiro Teofilo (19,6) : 40

2ème Afonso Antonio (28) : 40

3ème Silva Vitor (21) : 39